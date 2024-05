WEITERE NACHRICHTEN

Polarlichter über NRW • Gewöhnlich leuchten Polarlichter nur im hohen Norden. Nach einem besonders starken Sonnensturm tauchten die bunten Farbenspiele in der vergangenen Nacht aber auch in NRW am Himmel auf. Bereits gegen Mitternacht häuften sich Meldungen, dass die angekündigten Polarlichter zu sehen sind. Selbst in Köln konnten sie erspäht werden. Allerdings waren sie wohl nicht überall in NRW zu sehen, auf X gab es Berichte, dass in Dortmund nichts zu sehen war. Vielerorts hat man die Polarlichter auch nicht mit bloßem Auge, sondern nur auf Fotos gesehen. Sehr schöne Bilder gab es auch aus weiten Teilen der Alpen. Auch in der kommenden Nacht könnten geduldige Sterngucker mit einem Spektakel belohnt werden.