Die App ist seit Sommer verfügbar, und es haben sich schon etwa 4.000 Menschen beteilig. Es gäbe aber immer noch Lücken, so die Verbände. Die App zeigt Bilder von Gegenständen, die User dann benennen müssen.

Wetter in NRW

Nebeliger Start in den Tag - Achtung: Unfallgefahr • Wir starten zum Teil sehr nebelig in den Tag - örtlich mit Sichtweiten von unter 100 Metern. Vor allem betroffen sind der Niederrhein, die Region Aachen, aber auch das Ruhrgebiet. Wer dort unterwegs ist, sollte vorsichtig fahren. Laut WDR Verkehrsredaktion gab es am Morgen schon erste Nebel-Unfälle. Was bringt das Wetter heute sonst noch? Im Rheinland fällt zeitweise Regen, sonst verläuft der Tag weitgehend trocken. Am Nachmittag kann sich die Sonne in Westfalen noch am besten durchsetzen. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 9, in der Eifel und im Hochsauerland auf 2 bis 5 Grad. Der Wind weht schwach aus Südost bis West.