Rubiales und Hermoso

Kuss-Skandal - Spaniens Fußball-Verbandspräsident tritt zurück • Nach wochenlangem Gezerre hat der spanische Fußball-Verbandspräsident Luis Rubiales seinen Rückzug angekündigt. Der 46-Jährige zog damit doch noch die Konsequenz aus seinem weltweit kritisierten Verhalten nach dem WM -Finale. Rubiales hatte die Spielerin Jennifer Hermoso nach dem spanischen Endspielsieg gegen deren Willen auf den Mund geküsst.

22 Jahre nach 9/11 • Verschiedene Gedenkveranstaltungen erinnern heute an die Terroranschläge vor 22 Jahren in den USA. Am 11. September 2001 verübten Terroristen von Al-Kaida mit drei Passagierflugzeugen Anschläge in New York und Washington. Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab, nachdem die Passagiere Widerstand gegen die Entführer geleistet hatten - ihr Ziel ist bis heute unbekannt. Rund 3.000 Menschen kamen bei den Terroranschlägen ums Leben. In der Folge zogen die USA in Afghanistan in den " Krieg gegen den Terror " - ein Krieg, der rund 20 Jahre andauerte und mit der Rückeroberung der Taliban in Afghanistan 2021 endete.

Nachrichten aus NRW

Lokführer nach Zugentgleisung tot geborgen • In Geseke im Kreis Soest ist am Sonntag ein Güterzug entgleist. Der 30-Jährige Lokführer kam nach Angaben der Polizei ums Leben. Mit Hubschrauber und Wärmebildkamera wurde am späten Abend die sieben Kilometer lange Strecke abgesucht, die der Güterzug seit seinem Start zurückgelegt hatte - weil auf einem Video eine Person auf einem Waggon des Zuges zu sehen ist. Es wurde aber kein weiteres Opfer entdeckt. Zwischen Paderborn und Lippstadt können laut zuginfo.nrw derzeit keine Züge fahren - wie lange noch ist unklar.