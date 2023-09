Laut US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 6,8. Das Epizentrum habe im Atlasgebirge gelegen. Kurz nach dem ersten Beben kam es zu einem Nachbeben der Stärke 4,9. Die EU hat dem Land Hilfe angeboten.

Angezählt: Hansi Flick

Schwere Blamage für DFB -Team • Der Stuhl von Hansi Flick wackelt. Der Fußball-Bundestrainer musste gestern Abend beim 1:4 (1:2)-Debakel im Testspiel gegen Japan die nächste bittere Niederlage einstecken. Eine weitere Pleite gegen Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag in Dortmund und seine Tage könnten gezählt sein. Er selbst denke nicht an Rücktritt, sagte Flick nach dem Spiel. DFB -Direktor Rudi Völler vermied ein klares Bekenntnis zu seinem Bundestrainer.

Erstmals seit 38 Jahren hat die Nationalmannschaft wieder drei Partien in Serie verloren. Es ist die höchste Heimniederlage seit 2001. Neun Monate vor der Heim- EM herrscht damit tiefe Ratlosigkeit statt Euphorie.

Internationales Friedenstreffen in Berlin • Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet heute die dreitägige Veranstaltung mit rund 20 Diskussionsforen und weiteren Aktionen, wie die katholische Gemeinschaft Sant'Egidio ankündigte. Sie organisiert das Treffen in Kooperation mit gastgebenden Kirchen. Zahlreiche Spitzenvertreter aus Politik und Religionsgemeinschaften werden erwartet. Abgeschlossen wird das Friedenstreffen am Dienstag vor dem Brandenburger Tor. Dazu ist eine Botschaft von Papst Franziskus geplant.