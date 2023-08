Lars Klingbeil

Wirtschaftshilfen, Kindergrundsicherung - Entscheidungen noch im August? • SPD -Chef Lars Klingbeil hat die Bundesregierung aufgerufen, sich rasch sowohl über Wirtschaftshilfen - wie die Einführung eines subventionierten Industriestrompreises - als auch in Sachen Kindergrundsicherung zu einigen. Er erwarte noch in diesem Monat eine Entscheidung, sagte Klingbeil gestern im Sommerinterview von "Berlin direkt" im ZDF . Kritik äußerte er am Stil der Bundesregierung: " Es muss einfach Schluss damit sein, dass man sich um sich selbst dreht ", forderte er. " Es muss darum gehen, dass wir die Dinge anpacken, die für die Bürgerinnen und Bürger wichtig sind in diesem Land ."

Corona-Impfstoff für neue Variante kommt wohl • In Kürze soll es Impfstoffe geben, die an neuere Corona-Varianten angepasst sind. Die Ärztezeitung schreibt, dass sie von Biontech, Moderna und Novavax kommen, bald zugelassen und dann ausgeliefert werden sollen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt nur noch Risikogruppen, ihre Corona-Impfung jedes Jahr auffrischen zu lassen - also zum Beispiel bei Menschen ab 60 oder mit Vorerkrankungen.