Das Wetter in NRW

Sonne bekommt nur wenige Chancen. Was für ein grauer Mai-Tag! Vielerorts zeigen sich dichte Wolken am Himmel, die hier und da kurze Schauer bringen können. Auflockerungen mit kurzem Sonnenschein sind am ehesten im Rheinland möglich. Auch am Nachmittag und Abend verdrängen Wolken die Sonne, häufig regnet es. Vereinzelt können sich Gewitter bilden. Wenigstens die Temperaturen passen zum Wonne-Monat Mai - in den trockenen Abschnitten sind 15 bis 18 Grad, im Bergland 10 bis 14 Grad möglich.