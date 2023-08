Whitney Houston wäre heute 60 Jahre alt geworden • Über 220 Millionen verkaufte Alben und sechs Grammys: Whitney Houston war der Inbegriff eines Superstars. Ihr Stimmumfang reichte locker über drei Oktaven. Wegen ihrer einzigartigen Mischung aus Pop, Soul und Gospel gaben ihr die Medien bald den Spitznamen "The Voice" ("Die Stimme"). Den größten Hit landete die Pop-Ikone mit "I Will Always Love You". In ihren Liedern mussten es immer die großen Gefühle sein, das ganz große Drama. Tragischerweise wie in ihrem Leben. Nach zunehmenden Alkohol- und Drogenproblemen ertrank Whitney Houston 2012 im Alter von 48 Jahren in der Badewanne eines Hotels in Beverly Hills.