Wirtschaftsminister Habeck und Arbeitsminister Heil reisen nach Indien • Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist heute für drei Tage nach Indien. Nach Stationen in Neu Delhi und Mumbai mit politischen Gesprächen und Firmenbesuchen nimmt er am Samstag in Goa am Treffen der G20-Energieminister teil. Indien hat zur Zeit den Vorsitz der G20 inne. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist bereits in Indien (bis 22. Juli). Anlass seiner Reise ist das Treffen der G20-Arbeitsminister (G20) in Indore. Heil will nach Ministeriumsangaben auf seiner Reise auch für Deutschland als Fachkräfteeinwanderungsland werben.

Das Wetter in NRW

Böiger Wind am Nachmittag • Nachdem es sich in der vergangenen Nacht in weiten Teilen NRWs etwas abgekühlt hat, wechseln sich heute wieder Sonne und Wolken ab. Am Vormittag bleibt es fast überall trocken. Am Nachmittag können sich dann aber vereinzelt Schauer bilden. Die Temperaturen erreichen 23 bis 26 Grad Celsius, in höheren Lagen 19 bis 22 Grad. Am Nachmittag frischt dann auch der Wind auf und weht zeitweise stark böig.