Nachrichten aus NRW

Das Unwetter traf unter anderem das Sauerland.

Das große Aufräumen nach dem Unwetter: Heute beginnen in vielen Orten in NRW die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter. Gestern waren vom Nachmittag an bis in den Abend zum Teil schwere Gewitter und Starkregen über das Land gezogen. Betroffen waren vor allen das Sauerland, das östliche Ruhrgebiet und Ostwestfalen. Im Kreis Lippe etwa lösten die heftigen Regenfälle Hunderte Einsätze der Feuerwehr aus. Teilweise kamen bis zu 80 Liter Wasser pro Quadratmeter herunter. Viele Keller sind vollgelaufen.

Alleine in Detmold gingen nach Angaben der Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit mehr als 120 Notrufe ein. Besonders heftig getroffen hat es die Menschen im Ortsteil Klüt; dort liefen mehr als 50 Keller und auch einige Erdgeschosse voll Wasser. Da in vielen Häusern der Strom abgeschaltet werden musste, konnten einige der Bewohner die Nacht nicht zuhause verbringen.

Schäden richtete das Unwetter auch in Kalletal, Lage und Menden an. In Fröndenberg im Kreis Unna vermischte sich das Regenwasser mit Schlamm und lief in das Becken eines Freibads. In Werl im Kreis Soest war ein Hochwasser-Rückhaltebecken vollgelaufen. Verletzt wurde durch das Unwetter in Nordrhein-Westfalen nach den vorliegenden Informationen niemand.