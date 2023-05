Mehr Schlagzeilen

Boris Palmer

Boris Palmer kündigt "Auszeit" an. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ist aus seiner Partei, den Grünen, ausgetreten. Das teilte der Landesverband am Abend mit. Er steht wegen angeblich rassistischer Äußerungen in der Kritik: Als Palmer am Freitag nach der Verwendung des "N-Wortes" mit "Nazis raus"-Rufen konfrontiert wurde, sagte Palmer der Menge: " Das ist nichts anderes als der Judenstern. "