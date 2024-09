In NRW offenbar großer Wechsel von Bandidos-Mitgliedern zu Hells Angels • Bewegung in der Rocker-Szene: Mehr als 20 ehemalige Ortsgruppen - sogenannte Chapter - der Bandidos sollen zu den Hells Angels übergelaufen sein. Das berichtet die "Neue Westfälische". Vor allem im Ruhrgebiet sollen ehemalige Bandidos-Ortsgruppen den Wechsel vollzogen haben. Auch einer der bundesweit einflussreichen Bandidos-Bosse gehöre demnach nun den Hells Angels an. Das Landeskriminalamt NRW wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren.

Urteil um Messerattacke an Schule soll fallen • Am Wuppertaler Landgericht wird am Nachmittag das Urteil im Prozess um die Messer-Attacke an einem Wuppertaler Gymnasium erwartet. Ein 17-jähriger Schüler muss sich vor Gericht verantworten, weil er im Februar vier seiner Mitschüler mit einem Messer angegriffen haben soll. Unklar ist, ob er im Falle einer Verurteilung in ein Jugendgefängnis oder in die Psychiatrie muss.

Italien verschickt wieder Strafzettel an deutsche Raser • Deutschland und Italien haben einen Streit beigelegt, der Folgen für tausende Urlauber haben wird. Monatelang blieben deutsche Autofahrer von Bußgeldbescheiden verschont, wenn sie in Italien zu schnell unterwegs waren. Denn beide Länder waren uneins, welche Daten sie bei Verkehrsverstößen austauschen. Das ist jetzt geklärt: Viele tausende Autobesitzer müssen jetzt damit rechnen, doch noch zahlen zu müssen. Allein in der Stadt Meran in Südtirol liegen etwa 4.000 Strafzettel für ausländische Touristen auf Halde - in ganz Italien gehen die Behörden von Millionen an Bußgeldern aus.