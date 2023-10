Zusammengestellt von Christian Zelle und Nina Giaramita aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Pro-palästinensische Demos in NRW • In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen wollen sich Menschen heute zu pro-palästinensischen Demonstrationen versammeln. Zu den Kundgebungen werden teilweise mehr als tausend Menschen erwartet. Unter anderem startet in Düsseldorf am Nachmittag ein Demonstrationszug. Dort werden etwa 2.000 Teilnehmer erwartet. In einigen Städten sind Gegenveranstaltungen geplant. In Münster beispielsweise ruft das Bündnis "Münster gegen Antisemitismus" zu einer Kundgebung auf.