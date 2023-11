Zusammengestellt von Jörn Seidel und Simone Maurer aus dem WDR -Newsroom.

Thema des Tages

Weitere Demos in NRW zu Nahost • Der Krieg in Nahost sorgt auch dieses Wochenende wieder für Demonstrationen in NRW . In Münster hat das Amtsgericht gestern das polizeiliche Verbot zweier pro-palästinensischer Versammlungen gekippt.

Am Freitagabend zog es daraufhin hunderte Menschen zu einer Kundgebung auf die Straßen. Der Protest richtete sich erneut gegen das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen, mit dem der Staat auf den Terrorakt der militant-islamistischen Hamas am 7. Oktober reagiert.

Die Polizei hatte die Demos mit dem Argument verboten, dass es bei ähnlichen, früheren Demonstrationen eine wachsende Gewaltbereitschaft und immer mehr Straftaten gegeben habe. Das müsse bei den neu angemeldeten Demos aber nicht ebenso sein, entgegnete das Gericht. Am Abend waren dann wieder Rufe zu hören wie: "Stoppt den Genozid!" Diesmal schritt die Polizei nicht ein.

Heute wird also eine größere pro-palästinensische Demo in Münster stattfinden. Und eine weitere ebenfalls pro-palästinensische Demo ist in Düsseldorf angemeldet. In der Landeshauptstadt findet parallel auch eine pro-israelische Kundgebungen stattt. Auch in Köln und Lübbecke sind die Menschen aufgerufen, aus Solidarität mit Israel auf die Straße zu gehen.