Politikerin Sahra Wagenknecht

Wagenknecht will Partei gründen • Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will offenbar eine eigene Partei gründen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will sie das am Montag offiziell bekanntgeben. Wagenknecht hat die Gründung einer neuen Partei seit Monaten im Gespräch gehalten. Sie ist eigentlich Mitglied der Linkspartei, hat aber Streit mit der Parteispitze. Linken-Chefin Wissler zeigt sich besorgt über die angeblichen Pläne für eine eigene Partei von Sarah Wagenknecht. In den "Tagesthemen" appellierte sie an Bundestags-Abgeordnete, die mitgehen wollen, ihr Mandat dann abzugeben. Sonst könnte die Linke ihren Status als Fraktion und damit Geld und Posten verlieren. Wagenknecht will sich wohl am Montag zu ihren Plänen äußern.

Musk erwägt X aus Europa zurückzuziehen • Elon Musk erwägt laut einem Bericht von "Business Insider", seinen Online Dienst X (ehemals Twitter) nicht mehr in der EU verfügbar zu machen oder den Zugang für Nutzer in der Region zu blockieren. Auslöser sei seine Unzufriedenheit mit einem Digitalgesetz, das die Plattform dazu verpflichtet, schnell und konsequent gegen Hassrede vorzugehen. Laut Medienbericht hatte Musk schon bei der Übernahme des X-Vorgängers Twitter vorgeschlagen, sich nur noch auf die USA zu konzentrieren. Musk hatte nach dem Kauf von Twitter für rund 44 Milliarden Dollar mehr als die Hälfte der Belegschaft entlassen. Stark davon betroffen waren auch die für Inhalte-Kontrolle zuständigen Teams. Der Tech-Milliardär, der politische Ansichten der amerikanischen Rechten vertritt, behauptete, vor der Übernahme habe Twitter die Redefreiheit zu stark eingeschränkt.

Nachrichten aus NRW

Film Festival Cologne beginnt • Ab heute steht Köln für eine Woche im Zeichen des Kinos. Unter dem Motto "Schon jetzt sehen, was morgen wichtig ist" findet vom 19. bis 26. Oktober 2023 das 33. Film Festival Cologne statt. Gezeigt werden mehrere Premieren von Fernseh- aber auch Kinofilmen. Zudem bietet das Festival die Gelegenheit, mit den Machern und Schauspielern der Filme ins Gespräch zu kommen. Und natürlich gibt es am Ende auch Preise. Unter anderem den mit 25.000 Euro dotierten Filmpreis Köln, der Menschen auszeichnet, die " durch ihr Schaffen in herausragender Weise zur Weiterentwicklung der Film- und Mediensprache beigetragen haben ". Eröffnet wird das Festival mit dem Film "Rückkehr nach Korsika" von Regisseurin Catherine Corsini. Ein Sommerfilm, der auch beim Filmfestival in Cannes vertreten war und in dem es auch Heimat und Vertreibung geht.

Das Konzerthaus in Dortmund

Dortmunder Konzerthaus bekommt Gütesiegel für Nachhaltigkeit • Das Dortmunder Konzerthaus bekommt heute wegen seiner vielfältigen Bemühungen für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein Gütesiegel. Die Auszeichnung des Projekts "Ökoprofit" wird vom Umweltministerium NRW gefördert. Unter anderem wurde auf dem Gebäude mitten in der Innenstadt Dortmunds in diesem Sommer eine Photovoltaikanlage installiert, über die rund zehn Prozent des Strombedarfs im Konzerthaus abgedeckt werden. Aber auch im Inneren wird an die Umwelt gedacht. So wurde die gesamte Büroarbeit auf papierlos umgestellt.

Marder legen Bottroper Stadtbibliothek lahm • Seit August ist die Zweigstelle Kirchhellen der Bottroper Stadtbibliothek für Besucher geschlossen. Der Grund: Eine Marderfamilie war in eine Zwischendecke des Gebäudes eingezogen und ließ sich trotz aller Bemühungen durch die Bibliotheksmitarbeiter nicht einfangen. Die griff daraufhin zu drastischen Maßnahmen und riss die Zwischendecke heraus - auch weil dort Leitungen erneuert werden mussten. Die gute Nachricht: Die Marder sind ausgezogen. Die Schlechte: Die Bibliothek ist noch immer zu.