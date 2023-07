Zusammengestellt von Sabine Meuter und Felix Wessel aus dem WDR-Newsroom.

Thema des Tages

Cologne Pride mit großer CSD-Parade • Voll, laut und bunt - so wird es heute in der Kölner Innenstadt. Grund ist die Parade, die der Verein Cologne Pride anlässlich des Christopher Street Days ( CSD ) veranstaltet. Mehr als 220 queere Gruppen sollen ab 12 Uhr über die 4,3 Kilometer lange Strecke durch die Stadt ziehen. Der Umzug wird von mehreren hundert Polizisten begleitet. Erwartet werden eine Million Besucher. Wegen der Hitze soll es bei der Parade in Köln kostenloses Wasser geben. An zwei Trinkstationen in der Innenstadt können Flaschen kostenlos aufgefüllt werden. Die drohenden Unwetter spielen in der Planung dagegen bisher keine Rolle.