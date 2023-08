Auch die Zahl der Crack-Toten steigt. In Deutschland starben am Konsum von Kokain oder Crack im vergangenen Jahr 90 Menschen (2021: 74, 2020: 48). Dazu kommen 417 Menschen, die am Konsum von Kokain oder Crack in Verbindung mit sonstigen Drogen außer Opioiden/Opiaten starben (2021: 291, 2020: 59). Insgesamt starben in Deutschland im vergangenen Jahr 1.990 Menschen an Drogen oder den Folgen des Konsums.