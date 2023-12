Nachrichten aus NRW

Verfassungsschutz beobachtet Junge Alternative • Der NRW -Verfassungsschutz hat die Junge Alternative NRW als Verdachtsfall eingestuft. Es lägen Anhaltspunkte vor, dass die AfD -Jugendorganisation Bestrebungen verfolgt, die sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richten. NRW-Innenminister Reul ( CDU ) sagte: " Es liegen verdichtete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Junge Alternative nicht nach demokratischen Spielregeln spielt, sondern das eigene rechtsextremistische Regelwerk vorzieht. "

Warnstreiks in der Stahlindustrie • Die IG Metall hat die Tarifverhandlungen in der Stahlindustrie in der Nacht für gescheitert erklärt. Heute gibt es deshalb 24-Stunden-Streiks. Bei Thyssenkrupp in Finnentrop im Sauerland wird seit 4.30 Uhr bereits gestreikt, im Laufe des Tages sollen weitere Standorte in NRW folgen. Die Tarifverhandlungen drehen sich vor allem um die Arbeitszeit. Die Gewerkschaft fordert eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Stromtrasse sorgt für Ärger • In Borgholzhausen gibt es Kritik an der geplanten Erdverkabelung einer großen Stromtrasse. Umweltschützer und Besitzer von Grundstücken fordern, die Pläne noch einmal zu überdenken. Netzbetreiber Amprion will den Boden aufbuddeln und die Kabel hineinlegen - über vier Kilometer, auf 25 Meter Breite. Eine Variante, die aus Sicht der Kritiker die Umwelt unnötig belastet. Stattdessen könnten die Kabel durch die Erde gebohrt werden. Die Oberfläche bliebe verschont. Amprion ist dagegen.

Rekord-Zahlen am Flughafen Dortmund • Noch nie sind so viele Menschen in Dortmund gestartet und gelandet wie in diesem Jahr. Der Flughafen rechnet damit, dass es am Ende des Jahres etwa 2,9 Millionen Passagiere sein werden. Das sind rund 200.000 mehr als 2019, also vor Corona. In Düsseldorf und Köln-Bonn lagen die Zahlen im Oktober noch rund 20 beziehungsweise zehn Prozent unter denen des Jahres 2019.

Haushaltsgespräche erneut unterbrochen • Die Ampel-Koalition sucht weiter nach einer Lösung in der Haushaltskrise. Am späten Abend wurde ein Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner unterbrochen - es soll heute Morgen fortgesetzt werden. Seit Tagen wird in Dreiergesprächen um eine Einigung gerungen, um das Milliarden-Loch im Haushalt 2024 zu schließen.

Neuer Regierungschef in Polen • Das Parlament hat den früheren EU-Ratspräsidenten Donald Tusk (li.) beauftragt, ein Kabinett zu bilden. Er führt die liberalkonservative Bürgerkoalition und soll heute gewählt werden. Zuvor hatte die bisherige Regierungspartei PiS mit Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki eine Vertrauensabstimmung verloren. Sie hat seit der Wahl im Oktober keine Mehrheit mehr, hatte aber eine neue Regierung noch verzögert.

Klima-Konferenz endet - eigentlich • Offiziell ist heute in Dubai Schluss und die Vereinigten Arabischen Emirate haben als Gastgeber einen Entwurf für den Abschlusstext vorgelegt. Doch darin taucht der Ausstieg aus fossilen Energien gar nicht auf – das kritisert unter anderem die EU und auch Außenministerin Annalena Baerbock. Wie oft bei Klimakonferenzen könnte es auch diesmal eine Verlängerung geben.