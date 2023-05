Zusammengestellt von Sabine Meuter und Benedikt Strickmann

Thema des Tages

So läuft der Vatertag in NRW • Heute ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag: Christi Himmelfahrt. Traditionell feiern sich an diesem Tag aber auch die Väter. Viele Männer, ob Vater oder nicht, treffen sich auch in NRW in Gruppen zu einem Ausflug - inklusive Proviant im Bollerwagen.

Doch immer häufiger gibt es am Vatertag statt Trinkgelagen unter Männern Ausflüge mit der Partnerin und den Kindern. Oder auch Väter allein mit ihren Kindern. Laut Statistischem Bundesamt waren im Jahr 2022 insgesamt 15 Prozent der Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern Männer. Der Anteil der alleinerziehenden Väter ist damit deutlich gestiegen.

An Vatertag gibt es in Köln noch eine andere Tradition: Knapp 140 Schwimmerinnen und Schwimmer wagen sich heute ab 11 Uhr ins kühle Wasser des Rheins. Das Rheinschwimmen führt unter vier Brücken hindurch und am Dom vorbei bis zum Rheinpark an der Zoobrücke.