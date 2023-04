Stromausfall in Dormagen: In Dormagen ist in mehreren Stadteilen der Strom ausgefallen - mittlerweile gibt es aber eine Entwarnung. Laut Stromversorger EVD sind etwa 10.000 Haushalte betroffen - vor allem in Stadtteilen westlich der A57, darunter Delhoven, Nievenheim, Straberg oder Hackenbroich. Der Grund ist eine technische Störung in einer Umspannanlage. Dort gab es einen Kurzschluss und einen Schmorbrand. Die Techniker wollen jetzt auf eine andere Verbindung umschalten, sodass alle betroffenen Haushalte nach Angaben des Versorgers voraussichtlich gegen 8 Uhr wieder Strom haben sollen. Parallel gibt es auch Meldungen über Stromausfälle in anderen Teilen des Rhein-Kreises Neuss, in Korschenbroich und Jüchen.