EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina • Die EU hat den Start von Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina beschlossen. Das teilte Ratspräsident Charles Michel gestern Abend beim EU-Gipfel in Brüssel mit. Die erste sogenannte Beitrittskonferenz soll allerdings erst organisiert werden, wenn Bosnien-Herzegowina bislang nicht erfüllte Reformauflagen umgesetzt hat. Dabei geht es unter anderem um die Rechtsstaatlichkeit in dem Land und den Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen. Wie lange es vom Start der Beitrittsgespräche bis zum Beitritt dauert, ist offen. Theoretisch kann ein Beitrittskandidat auch nie Mitglied werden.

Erste Transplantation einer Schweineniere • Medizinern in Boston ist es zum ersten Mal weltweit gelungen, einem Menschen erfolgreich eine Schweineniere als Ersatzorgan einzusetzen. Bei dem Patienten handelt es sich um einen Mann, der an einer lebensgefährlichen Nierenkrankheit leidet. Am vergangenen Samstag habe er die genetisch veränderte Schweineniere eingepflanzt bekommen und könne wohl bald entlassen werden, hieß es. Die sogenannte Xenotransplantation könnte Hoffnung für zehntausende Menschen bedeuten, die auf Spenderorgane angewiesen sind.

Das Wetter in NRW

Am Nachmittag zieht Regen auf • In den Morgenstunden fällt örtlich etwas Regen. Danach ist es einige Stunden trocken und von der Eifel bis zum Siegerland scheint gelegentlich die Sonne. Sonst ist es überwiegend stark bewölkt und gegen Mittag breitet sich von Nordwesten her Regen aus, der im Laufe des Abends ganz NRW erfasst. Während im Tecklenburger Land und im Hochsauerland 12 Grad erreicht werden, sind in der Kölner Bucht bis zu 17 Grad möglich. Dazu weht mäßiger bis frischer und stark böiger Südwest- bis Westwind.