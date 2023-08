Lettland verstärkt Grenzschutz nach Belarus • Das EU- und NATO-Land will zusätzliche Einsatzkräfte in die Region schicken. Auch Polen und Litauen hatten sich dazu entschieden. Belarus ist ein Verbündeter Russlands. In dem Land sollen sich auch Mitglieder der russischen Wagner-Söldner aufhalten. Litauen wirft Belarus außerdem vor, Migraten gezielt illegal über die Grenze zu schicken.

Fußball- WM der Frauen: Spanien im Finale • Spaniens Fußballerinnen stehen erstmals im Finale einer Weltmeisterschaft. Die Südeuropäerinnen siegten mit einem 2:1-Sieg im Halbfinale über Schweden. Spanien trifft am kommenden Sonntag in Sydney auf England oder Australien. Die Teams spielen an diesem Mittwoch - ebenfalls in Sydney - im zweiten Halbfinale um die Endspiel-Teilnahme(12.00 Uhr MESZ / ARD ).

Das Wetter in NRW

Eine Sonnenblume bei Sonne und Wolken.

Es bleibt schwül • Am Mittwoch scheint vor allem vom Niederrhein bis ins Münsterland öfter die Sonne, dort bleibt es auch überwiegend trocken. In den übrigen Regionen gibt es einen Wechsel aus Sonne und dichten Wolken. Zunächst bilden sich nur vereinzelt, am Nachmittag etwas häufiger Schauer und Gewitter, bevorzugt in Richtung Südwestfalen. Es bleibt schwül mit 23 bis 27 Grad.