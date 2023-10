Zusammengestellt von Christian Wolf und Sabine Schmitt aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Tödliche Schüsse in Brüssel: Täter weiter auf der Flucht • In Belgiens Hauptstadt Brüssel gilt nach einem Anschlag die höchste Terror-Warnstufe. Ein Täter hat dort am Abend zwei Männer aus Schweden erschossen und einen Taxifahrer schwer verletzt. Ein Fußballspiel zwischen Schweden und Belgien in Brüssel wurde abgebrochen. Der Täter ist auf der Flucht. In einem Bekennervideo ist von islamistischen Motiven die Rede. Es solle sich um einen Mann tunesischer Herkunft handeln, der sich illegal in Belgien aufgehalten habe, sagte Belgiens Premierminister Alexander De Croo am frühen Dienstagmorgen.

In Brüssel gilt aktuell die höchste Bedrohungslage was in der ganzen Stadt zu mehr Polizeipräsenz führt. Auch an einer Reihe von sensiblen Orten, insbesondere an Orten, die mit der schwedischen Gemeinschaft in Verbindung stehen, würden verstärkte Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, so De Croo. Auch im restlichen Land gebe es Kontrollen. De Croo rief alle Menschen in Brüssel zu erhöhter Wachsamkeit auf. "Gehen Sie nach Hause und bleiben Sie zu Hause, solange die Bedrohung noch besteht ", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Hinweise auf eine Verbindung zum Gaza-Konflikt lagen zunächst nicht vor.

Am Nachmittag soll der nationale Sicherheitsrat zusammenkommen. Nach Koran-Verbrennungen in Schweden hatte die Regierung in Stockholm ihre Bürger auch vor Angriffen im Ausland gewarnt.