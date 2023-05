Und übrigens ...

Heute ist "Star Wars Day". "May the force be with you" ("Möge die Macht mit Dir sein!") heißt ein legendäres Filmzitat aus der Star Wars-Reihe. Da passt es ganz gut, dass am 4. Mai der "Star Wars Day" gefeiert wird. Denn die englische Aussprache des Datums ("May, the fourth") ähnelt der Aussprache von "force". In diesem Jahr soll unter anderem die 2016 verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher (Prinzessin Leia) mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt werden.