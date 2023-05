Weitere Debatte um Heizungsgesetz: Im Koalitionsstreit über das geplante Heizungsgesetz hat SPD -Chef Lars Klingbeil auf eine Verabschiedung im Bundestag noch vor der Sommerpause gedrängt. Im ARD -"Bericht aus Berlin" stellte er aber zugleich Änderungen in Aussicht. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP pochte auf grundlegende Nachbesserungen an dem Gesetz. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) erklärte im ZDF , dass er keine größeren Änderungen erwarte.

Nachrichten aus NRW

Sondersitzung zu Explosion in Ratingen: Nach der Explosion in einem Ratinger Hochhaus schweigt der mutmaßliche Täter weiterhin. Es sind noch viele Fragen offen. Unter anderem auch, ob es sich bei der gefundenen Leiche um die Mutter des mutmaßlichen Täters handelt. Die SPD möchte in einer Sondersitzung des Innenausschusses über die neuesten Erkenntnisse bei den Ermittlungen informiert werden. Die Partei will auch wissen, ob die Einsatzkräfte, die zu einer " hilflosen Person " gerufen wurden, wussten, dass vor Ort ein gewaltbereiter Mann wohnt, gegen den ein Haftbefehl vorliegt.

Rund 70 verwahrloste und tote Katzen in Lippstädter Wohnhaus: Einsatzkräfte haben in einem Wohnhaus in Lippstadt (Kreis Soest) Dutzende Katzen in teils schlechtem Zustand gefunden. Von den 50 bis 60 Tieren seien einige bereits tot gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen hatten die Polizei den Angaben zufolge am Sonntagnachmittag auf "extremen Verwesungsgeruch" an einem Wohnhaus aufmerksam gemacht.