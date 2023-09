Polen lässt keine Autos aus Russland mehr ins Land • In Polen dürfen seit heute keine Menschen mehr einreisen, die mit einem in Russland zugelassenen Auto unterwegs sind. Polen sieht Russland wegen seines Kriegs gegen die Ukraine als Bedrohung für die internationale Sicherheit. Für Menschen aus Russland ist es damit nicht mehr möglich, auf direktem Weg in die EU zu fahren. Andere Nachbarstaaten wie Finnland und das Baltikum hatten ihre Grenzen schon vorher geschlossen.

Verdi-Bundeskongress beginnt in Berlin • Kommt ein höherer Mindestlohn? Geht es nach dem Willen der Gewerkschaft Verdi, soll der gesetzliche Mindestlohn ab 2024 von derzeit 12 auf mindestens 14 Euro pro Stunde angehoben werden. Über diese und andere Forderungen diskutiert der Verdi-Bundeskongress, der heute mit einer Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) beginnt. Der Verdi-Bundeskongress dauert bis Freitag.

