Polizist bei Einsatz in Essen lebensgefährlich verletzt • Ein Polizist ist in Essen bei einer Fahrzeugkontrolle von einem Autofahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte wenig später nach einer Großfahndung festgenommen werden. Er hielt bei der Polizeikontrolle nicht an, sondern versuchte zu flüchten. Der 39-jährige Mann ist polizeibekannt.

Gerry Weber schließt Filialen • Gerry Weber aus Halle in Westfalen hat weitere einschneidende Schritte angekündigt. Der Modehersteller entlässt Mitarbeiter und schließt einen großen Teil der Fillialen.

Verletzte bei Explosion in Kerpen • In Kerpen bei Köln sind fünf Menschen verletzt worden. Zwei Kinder schweben in Lebensgefahr. Sie kamen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Mutter wurde schwer, der Vater und ein weiteres Kind leicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr Kerpen hat es im Haus der Familie offenbar eine Verpuffung beim Kochen in der Küche gegeben.

Bund will Millionen von Corona-Schutzmasken verbrennen • Konktret geht es um mindestens 755 Millionen zertifizierte OP- und FFP2-Masken. Diese wurden Anfang 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie noch unter dem ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angeschafft. Das Bundesgesundheitsministerium hat der Zeitung "Welt" mitgeteilt, dass die Masken entsorgt werden müssen, weil das Haltbarkeitsdatum überschritten ist.

Mindestlohn soll auf 12,41 Euro steigen • Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll Anfang kommenden Jahres um 41 Cent auf 12,41 Euro pro Stunde steigen. Das hat die Mindestlohn-Kommission aus Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften gestern vorgeschlagen. In einem weiteren Schritt soll die Lohnuntergrenze zum 1. Januar 2025 auf 12,82 Euro angehoben werden. Die Entscheidung fiel diesmal nicht einstimmig. Die Arbeitnehmervertreter finden die Anhebung zu gering und wurden überstimmt.

Urteil im Prozess gegen Audi-Chef Stadler erwartet • Im Prozess gegen den ehemaligen Audi-Chef Stadler und zwei Ingenieure soll heute Morgen das Urteil verkündet werden. In dem Verfahren vor dem Landgericht München geht es um manipulierte Abgaswerte bei Dieselmotoren. Stadler hatte seine Mittäterschaft jahrelang geleugnet. Erst als ihm das Gericht eine Gefängnisstrafe androhte und zugleich im Gegenzug für ein Geständnis anbot, dass er nicht hinter Gitter müsse, räumte der frühere Spitzenmanager eigene Fehler ein.

Das Wetter in NRW

Nach der Hitze kühlt es sich weiter ab • Am Dienstag gesellen sich nach einem verbreitet freundlichen und trockenen Beginn immer mehr Wolken zur Sonne hinzu. Am Nachmittag und Abend entwickeln sich ein paar Schauer, vorzugsweise in Westfalen. Richtung Rheinland und Eifel überwiegt durchweg der trockene Eindruck. Nach den Hitze-Tagen fallen die Temperaturen weiter ab. An der Weser steigen sie im Laufe des Tages bis auf 21 Grad, in der Kölner Bucht bis auf 24 Grad. Im oberen Bergland gibt es 16 bis 20 Grad.