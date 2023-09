Mehr Schlagzeilen

Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin

Putin trifft Erdogan • Russlands Präsident Putin und der türkische Präsident Erdogan treffen sich heute, um über den Transport von Getreide aus der Ukraine zu sprechen. Wenige Stunden vor dem Treffen hat Russland nach ukrainischen Angaben einen der wichtigsten Getreideexporthäfen des Landes aus der Luft angegriffen. Das Ausmaß ist noch nicht bekannt, bereits am Wochenende hatte Russland die Donauhäfen in der Region Odessa attackiert. Bei dem Treffen heute soll es unter anderem um neue Sicherheitsgarantien für Getreidefrachter gehen. Das Abkommen ist wichtig für die weltweite Getreideversorgung. Russland hatte es Mitte Juli vorübergehend gekündigt.

Selenskyj will Verteidigungsminister entlassen • In der Ukraine soll Verteidigungsminister Resnikov entlassen werden. Das hat Präsident Selenskyj angekündigt - das Parlament muss dem zustimmen. Im Verteidigungsministerium gab es zuletzt immer wieder Korruptionsskandale. Der Westen knüpft aber eine weitere politische Annäherung daran, dass die Ukraine die Korruption im Land bekämpft.

Umweltministerin will Abschuss von Wölfen erleichtern • 55 Schafe wurden zuletzt in Niedersachsen getötet, trotz eines wolfsabweisenden Schutzzauns. Die Kreisjägerschaft von Stade vermutet, dass ein ganzes Wolfsrudel Jagd auf die Herde gemacht hat. Nach Rissen müssten Abschüsse von Wölfen " schneller und unbürokratischer möglich sein ", sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Die Grünen) jetzt der "Welt". Solche Vorfälle seien eine Tragödie für die Halter und eine Belastung für die Betroffenen, so Lemke. In Deutschland sind die Bundesländer für das Wolfsmanagement verantwortlich, doch der Wolf ist durch internationale und nationale Gesetze streng geschützt und hat den höchstmöglichen Schutzstatus.

Unwetter in Spanien • Starkregen und Unwetter haben am Wochenende in Spanien für Überschwemmungen gesorgt. Betroffen waren unter anderem in Kastilien-La Mancha und Regionen weiter im Landesinneren. Mindestens zwei Menschen starben dabei. Die Schäden sind teilweise erheblich: Straßen wurden zerstört, Häuser sind nicht mehr bewohnbar. Auch heute kann der Wetterdienst noch keine Entwarnung geben - es werden wieder Unwetter erwartet, unter anderem auch auf Mallorca. Das Schlimmste könnte aber überstanden sein.

