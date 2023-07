Köln startet ins CSD-Wochenende • Queere Tage in Köln - heute beginnt das CSD -Wochenende mit einem offiziellen Empfang im Kölner Rathaus und dem Straßenfest abends. Höhepunkt ist am Sonntag die Parade durch die Innenstadt. Dann werden mehr als eine Million Menschen und mehrere zehntausend Teilnehmende erwartet. Die LGBTQI+ Community und ihre Verbündeten gehen auf die Straße unter dem Motto: " Für Menschenrechte – Viele. Gemeinsam. Stark! "

Das Wetter in NRW

Viel trinken - das hilft bei der Hitze

Es wird sonnig und heiß • Sonne und ein weitgehend wolkenloser Himmel - so präsentiert sich das Wetter heute Morgen. Noch sind die Temperaturen angenehm frisch. Doch das wird nicht so bleiben. Bei erwarteten 16 Sonnenschein-Stunden kann sich die Luft auf Höchstwerte von 27 Grad im Lipper Bergland und 32 Grad in der Kölner Bucht aufheizen. Dazu weht nur ein schwacher Wind aus Südosten.

Und übrigens ..

Eine Abschiedstour über fast fünf Jahre

Goodbye, Elton John • In Stockholm steht heute das letzte Konzert der Abschluss-Tournee von Elton John an. Mit 76 Jahren verabschiedet sich der britische Sänger und Komponist von der Bühne. Elton John gilt als einer der erfolgreichsten Popmusiker aller Zeiten: Er verkaufte mehr als 300 Millionen Alben und schrieb weltbekannte Songs wie "Candle in the Wind", "I'm Still Standing" und "Can you feel the Love Tonight". Und auch seine Abschieds-Tour hat Rekorde gebrochen: Wegen mehrerer Corona-Pausen ging sie fast fünf Jahre lang.