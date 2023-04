Großbrand an der Uniklinik Düsseldorf. An der Uniklinik in Düsseldorf müssen heute möglicherweise einzelne geplante Behandlungen abgesagt werden. In einem OP -Saal hatte gestern wohl ein Beatmungsgerät Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand, Teile der Klinik sind aber gesperrt.

Tausende Haushalte ohne Internet und Festnetz. Bei Arbeiten an einer Großbaustelle in Menden hat ein Bagger bereits am Freitag ein Rohr und etliche Kabel herausgerissen. Bei etwa 10.000 Telekom-Kunden fielen daraufhin am ganzen Wochenende Internet und Festnetz aus. Heute Morgen sollen laut Telekom alle Anschlüsse wieder hergestellt sein.