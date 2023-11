Mehr Schlagzeilen

Feuerpause in Kraft - Zwölfjähriger vorher getötet • Seit heute Morgen gilt die viertägige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Am Nachmittag sollen die ersten 13 verschleppten israelischen Geiseln freikommen. Im Gegenzug will Israel inhaftierte Palästinenser freilassen. Ob die Waffenruhe eingehalten wird, überwachen Katar, Ägypten und die USA. Vor der Feuerpause soll gestern Abend ein Zwölfjähriger im Westjordanland getötet worden sein. Dem Jungen sei bei einer Auseinandersetzung mit der israelischen Armee in die Brust geschossen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah mit.

Demonstrant in Amsterdam

Proteste in den Niederlanden • In den Niederlanden haben am Abend mehrere tausend Menschen gegen Rechtspopulismus und den Wahlsieger Geert Wilders demonstriert. Wilders' Partei hatte bei den Parlamentswahlen die meisten Stimmen geholt. Er plant unter anderem, die niederländischen Grenzen für Asylsuchende zu schließen. Um regieren zu können, muss er aber mindestens zwei weitere Parteien von einer Zusammenarbeit überzeugen.

Krawalle in Dublin • Nach einem Messerangriff auf drei Kinder und eine Frau hat es in Irlands Hauptstadt Dublin Ausschreitungen gegeben. Unbekannte richteten im Zentrum schwere Schäden an und attackierten Bereitschaftspolizisten. Mindestens 100 Menschen gingen mit Metallstangen bewaffnet auf die Straße, einige vermummt, Geschäfte wurden geplündert. Irlands Polizeichef machte rechtsextreme Hooligans verantwortlich. Hintergrund waren möglicherweise auch Spekulationen über die Nationalität des Messerangreifers.

Krankheitswelle gefährdet Unterricht • Der Grundschulverband hat mit Blick auf die bundesweite Krankheitswelle in Deutschland vor lokalen Schulschließungen gewarnt. Verbandsvorsitzender Edgar Bohn sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass komplette Schulschließungen in kleinen Einheiten durchaus die Folge sein können. Einschränkungen in Form von Kürzungen im Stundenplan seien definitiv nicht auszuschließen. Auch auf den Betrieb in den Kindertagesstätten wirkt sich die aktuelle Krankheitswelle spürbar aus, wie Branchenverbände berichten.