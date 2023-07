Mehr Schlagzeilen

Relativ ruhige Nacht in Frankreich • Nach tagelangen Unruhen scheint die Welle der Gewalt auf Frankreichs Straßen langsam abzuebben. In der Nacht gab es nach Angaben des Innenministeriums bis Mitternacht 49 Festnahmen - deutlich weniger als in den vorherigen Nächten zu diesem Zeitpunkt. Erneut waren im ganzen Land 45.000 Polizisten im Einsatz. Präsident Emmanuel Macron hatte am Abend hinter verschlossenen Türen mit einem Krisenstab beraten. Auslöser der Unruhen war der Tod eines 17-Jährigen während einer Polizeikontrolle am Dienstag.

Kindergrundsicherung: Scholz bleibt optimistisch

Einigung über Kindergrundsicherung bis Ende der Sommerpause • Kanzler Olaf Scholz geht von einer Einigung in der Ampel-Koalition über die Kindergrundsicherung bis zum Ende der Sommerpause aus. Das sagte der SPD -Politiker im ARD-Sommerinterview. " Die Regierung hat sich verständigt, dass die Kindergrundsicherung kommt ", sagte Scholz. Die Grundsicherung soll Leistungen wie das Kindergeld, das Kinder-Bürgergeld, den Kinderzuschlag und solche aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket zusammenführen. Noch liegen die Vorstellungen bei der Finanzierung allerdings weit auseinander. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) kalkuliert mit zwölf Milliarden, Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat in seiner Finanzplanung laut "Handelsblatt" bisher aber nur zwei Milliarden veranschlagt.

Tennis-Turnier in Wimbledon beginnt • Heute startet das älteste Tennisturnier der Welt - die erste Austragung war im Jahr 1877. Titelverteidiger Novak Djokovic strebt seinen fünften Sieg in Serie und den achten insgesamt in Wimbledon an. Alexander Zverev ist erneut die größte deutsche Hoffnung – in Wimbledon ging seine Reise jedoch nie weiter als bis ins Achtelfinale.