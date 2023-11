Und übrigens ...

Im Oktober feierte Madonna ihren Tour-Auftakt in London

Madonna tritt in Köln auf • Madonna ist mit ihrer Weltournee "The Celebration Tour" bereits seit gut vier Wochen in Europa unterwegs. Nach Konzerten in Paris kommt die 65-jährige Wahl-New Yorkerin nun nach Deutschland. Heute Abend spielt sie eins von zwei Konzerten in der Köln. Zwei weitere Deutschland-Termine folgen dann am 28. und 29. November in Berlin. Die "Celebration Tour" führt Madonna durch zwölf Länder in Europa und Nordamerika. Den eigentlich für den Sommer geplanten Tournee-Auftakt in Kanada musste die Queen of Pop wegen einer schweren bakteriellen Infektion verschieben.

