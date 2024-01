Kardinal-Hengsbach-Platz: Essen plant Umbenennung • In Essen soll heute der Weg für die Umbenennung des Kardinal-Hengsbach-Platzes frei gemacht werden. Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet darüber, ob der Platz vor dem Essener Münster künftig Friedensplatz heißen soll. Dem verstorbenen Kardinal wird sexualisierte Gewalt gegenüber mindestens zwei Frauen in den 50er und 60er Jahren vorgeworfen.

Frankreich schlägt EM-Quartier in Ostwestfalen auf • Die französische Fußball-Nationalmannschaft will während der EM im Sommer ihr Quartier in Bad Lippspringe beziehen. Der Kur- und Badeort liegt nur wenige Kilometer vom Stadion in Paderborn entfernt, wo der zweimalige Weltmeister trainieren will.

Weitere Themen

Donald Trump gewinnt weitere Vorwahl

Vorwahl in New Hampshire: Sieg für Trump • Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Prognosen zufolge auch die Präsidentschaftsvorwahl der Republikaner im Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Seine einzig verbliebene Konkurrentin, die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley, hat bekannt gegeben, dass sie dennoch weitermachen werde. Bei den Demokraten hat der amtierende US-Präsident Joe Biden die Vorwahl gewonnen.

Türkei stimmt für Nato-Beitritt Schwedens• Das türkische Parlament hat der Aufnahme Schwedens in die Nato zugestimmt. Die Türkei hatte einen Beitritt Schwedens lange blockiert. Die Regierung begründete das unter anderem damit, dass Schweden kurdische Extremisten aufgenommen habe. Für eine Aufnahme Schwedens in die Nato fehlt jetzt noch die Zustimmung Ungarns.

Mehrere deutsche Oscar-Hoffnungen • Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert, der deutsche Film "Das Lehrerzimmer" für den Oscar als bester internationaler Film. Er konkurriert mit dem japanischen Beitrag "Perfect Days" des deutschen Regisseurs Wim Wenders. Mit insgesamt 13 Nominierungen ist "Oppenheimer", ein Film über den Erfinder der Atombombe, diesjähriger Oscar-Favorit. Die Auszeichnungen werden am 10. März in Los Angeles verliehen.

Das Wetter in NRW

Nass, stürmisch - aber später auch mal sonnig • Bei starkem Wind mit teils schweren Sturmböen zieht am Morgen noch verbreitet etwas Regen durch. Im Laufe des Vormittags zieht der Regen ab - und es bilden sich bei wechselnder Bewölkung mit sonnigen Abschnitten nur noch selten Schauer. Dazu gibt es milde Temperaturen mit Höchstwerten von 11 bis 14, in den Hochlagen von 7 bis 10 Grad. Der Wind lässt gegen Abend nach.