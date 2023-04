Verleihung der Big Brother Awards in Bielefeld. Zum 23. Mal gehen die Negativpreise an Unternehmen und Behörden, denen der Datenschutzverein Digitalcourage die widerrechtliche Nutzung von Daten vorwirft. Große Konzerne wie die Telekom, Lidl, Lieferando, Apple, Google oder Amazon haben den Preis schon erhalten, auch mehrere Ministerien und Behörden. Die meisten Preisträger erscheinen wie üblich nicht zur Verleihung.

Selbstbestimmungsgesetz für Queere. Ein Entwurf des Bundesjustiz- und Bundesfamilienministerium sieht vor, dass Männer im Verteidigungsfall nicht durch Änderung ihres Geschlechtseintrags einer möglichen Einberufung entgehen können. Zudem enthält der Entwurf Sonderregelungen zu Sport, Wettkämpfen, Umkleideräumen oder Quotenregelungen in Unternehmen. Damit sollen auch Ängste ausgeräumt werden, dass sich zum Beispiel Männer in böser Absicht zu Frauen erklären und in Frauenumkleiden eindringen könnten.

Holz als erneuerbare Energie. Deutschlands Forstwirtschaft stemmt sich gegen die geplanten Hürden für Holzheizungen im Wärmewende-Gesetz. " Holz als nachwachsende regionale Heizenergie auszuschließen, das wäre hochgradig absurd ", sagte der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das Wirtschaftsministerium hatte zuletzt betont, mit Biomasse könne die Pflicht, mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie zu heizen, nicht erfüllt werden.

KI-Regulierung. Im EU -Parlament haben sich die Verhandlungsführer des Binnenmarkt- und des Innenausschusses auf einen Entwurf für die weltweit erste umfangreiche Regulierung von KI geeinigt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Danach sollen KI-Systeme nach ihrem Risikoniveau eingestuft werden, von minimal über begrenzt und hoch bis inakzeptabel.

