Weltjugendtag der katholischen Kirche beginnt • Bis zu 1,5 Millionen Pilgerinnen und Pilger werden ab heute in Portugals Hauptstadt Lissabon erwartet - allein aus Deutschland machen sich schätzungsweise 8.000 auf den Weg. Das Programm reicht von Kulturveranstaltungen und Debatten bis zu gemeinsamen Gebetsstunden und Messen. Wie bei jedem internationalen Kirchentag wird auch der Papst erwartet - der reist allerdings erst am Mittwoch an.

Kassenzettel: Ab heute in Frankreich Vergangenheit

Frankreich schafft den Kassenbon ab • Um Papier und Druckertinte zu sparen, gibt es ab heute in französischen Geschäften keine Kassenbons mehr. Nur noch auf ausdrückliche Anforderung kann man als Kunde einen Beleg aus Papier bekommen. In Deutschland dagegen war der Bon selbst für eine Tüte Brötchen im Jahr 2020 zur gesetzlichen Pflicht geworden - was hierzulande eine große Diskussion zur Folge hatte.

Nachrichten aus NRW

29-Euro-Ticket in Münster und Dortmund • Als kleine Schwester zum bundesweiten 49-Euro-Ticket bietet Münster ab heute das "MünsterAbo" - gültig im öffentlichen Nahverkehr der Stadt. In Dortmund geht das "Sozialticket" an den Start, das im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gilt. Beide kosten je 29 Euro. Das Ticket soll eine Übergangslösung sein, bis am 1. Dezember ein bundesweit gültiges Sozialticket für 39 Euro kommt.

Flüchtlingsunterkunft verhindert • In Arnsberg haben Einwohner des Dorfes Oeventrop eine Flüchtlingsunterkunft verhindert. Der Besitzer eines ehemaligen Klosters zog sein Angebot gestern Abend auf einer Bürgerversammlung zurück, das Gebäude an das Land zu vermieten. Der Widerstand aus dem Dorf war ihm zu groß.