Zusammengestellt von Christian Zelle und Nina Giaramita aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Zahlreiche Tote und Verletzte bei Attentat in Moskau • Nach einem Anschlag gestern Abend auf eine Konzerthalle nahe Moskau sprechen die russischen Behörden von mehr als 60 Toten und 145 Verletzten. Eine bewaffnete Gruppe hatte in dem Gebäude um sich geschossen und Sprengsätze gezündet - wodurch ein Großbrand ausbrach. Die Terrormiliz IS reklamiert die Tat für sich.

Die brennende Veranstaltungshalle Crocus City Hall in Moskau

Die USA hatten nach eigenen Angaben bereits Anfang des Monats vor einem möglichen Anschlag durch den IS gewarnt.

Das Auswärtige Amt in Berlin schrieb im Onlinedienst X: " Die Bilder von dem furchtbaren Angriff auf unschuldige Menschen in der Crocus City Hall bei Moskau sind schrecklich. " Die Hintergründe müssten rasch aufgeklärt werden.

Mehr Nachrichten aus NRW

Bahngroßbaustelle zu Beginn der Osterferien • Zu Beginn der Osterferien müssen sich Reisende wieder auf Einschränkungen bei der Bahn einstellen. Rund um den Duisburger Hauptbahnhof gibt es seit Freitagabend Bauarbeiten. Die Verbindung vom Rheinland in das Ruhrgebiet bleibt über zwei Wochen lang gesperrt. Grund sind Modernisierungsarbeiten am Duisburger Hauptbahnhof. Fernverkehrszüge werden weiträumig umgeleitet. Auch die Bahnverbindung zum Düsseldorfer Flughafen ist betroffen.

Autofahrer, die heute Richtung Nord- oder Ostsee fahren wollen, haben nach stundenlanger Sperrung der A1 bei Münster wieder freie Fahrt. Dort stand nach einem Unfall ein Lkw in einer Baustelle quer - die Autobahn war daher seit Freitagabend in beide Richtungen gesperrt. Am frühen Morgen konnte die Polizei die Sperrung jedoch wieder aufheben.

Mona Neubaur reist nach Israel • Die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Neubaur reist heute nach Israel. Sie besucht das Land als erstes nordrhein-westfälisches Kabinettsmitglied seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas. Geplant seien unter anderem ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und der Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern politischer Institutionen.

Katastrophenschutz probt den Ernstfall • Im Münsterland findet heute eine Katastrophenschutzübung für die Fußball-Europameisterschaft statt. 50 Katastrophenschutzfahrzeuge rollen in Kolonne von der Warendorfer Bundeswehr-Sportschule aus über Telgte und Münster nach Ascheberg. Dort wird zur Übung wird ein Behandlungsplatz für Verletzte aufgebaut. 230 Mitglieder von Hilfsorganisationen nehmen teil.

