Bundesgartenschau in Mannheim startet. Heute beginnt in Mannheim die Bundesgartenschau, die alle zwei Jahre in verschiedenen deutschen Städten stattfindet. Sie steht unter dem Motto "Beste Aussichten" und wird am Vormittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet. Die Schau findet auf einem ehemaligen Militärgelände in Mannheims Nordosten und in Teilen des Luisenparks statt und geht bis zum 8. Oktober.

Das Wetter in NRW

Es wird freundlich. Morgens gibt es an manchen Orten erst noch etwas Nebel. Der löst sich aber schnell auf - und dann folgen lockere Wolken und vielfach Sonnenschein. Im Tagesverlauf werden einige Quellwolken etwas dicker. Vor allem über den Bergen sind am Nachmittag auch vereinzelt leichte Schauer möglich. Meistens bleibt es aber freundlich mit Sonne und lockeren Wolken. Dazu wird es an vielen Orten bis 16 Grad warm, im höheren Bergland bis 11 Grad.