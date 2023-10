Mehr Schlagzeilen

Türkei greift PKK-Rebellen an • Das türkische Militär hat im Nordirak mehrere Ziele von der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK angegriffen. Die Luftangriffe sind eine Reaktion auf den Anschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara gestern. Die PKK sagt, dass sie dahinter steckt. Ein Attentäter hatte sich im Parlaments-Viertel in die Luft gesprengt, ein weiterer wurde von der Polizei erschossen.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann

Linnemann warnt vor Flickenteppich bei Asyl-Sachleistungen • CDU -Generalsekretär Carsten Linnemann hat in der Migrationsdebatte die Forderungen der Union erneuert. In der ARD sagte er am Sonntagabend, Deutschland solle Asylbewerbern Sachleistungen zukommen lassen, kein Geld. Sowohl die Union als auch die FDP fordern eine deutschlandweite Bezahlkarte, mit der Asylbewerber ihren täglichen Bedarf decken, aber kein Geld in die Heimat überweisen können sollen.

Linnemann hat Bundeskanzler Olaf Scholz außerdem erneut eine Zusammenarbeit in der Migrationspolitik vorgeschlagen. Unter anderem müsse es mehr Grenzkontrollen und neue Abkommen mit Drittstaaten zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber geben. Auch NRW -Innenminister Herbert Reul plädiert dafür, nach dem Vorbild des EU -Türkei-Abkommens Nachbarländern der EU finanzielle Hilfen zu geben, wenn sie Flüchtlinge aufnehmen.

Donald Trump

Prozess gegen Trump beginnt in New York • In New York steht ab heute Ex- US -Präsident Donald Trump vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft will erreichen, dass er 250 Millionen Dollar Wiedergutmachung zahlt und seine Familie in New York keine Geschäfte mehr machen darf. Trump soll unter anderem seine Finanz-Werte extrem geschönt haben - um zum Beispiel billiger an Geld und Versicherungen zu kommen. Gegen ihn laufen auch noch weitere Verfahren in den USA .