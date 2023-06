Der ehemalige US-Präsident Trump

So war's für Trump vor Gericht: Der ehemalige US -Präsident Donald Trump musste gestern Abend in Miami vor Gericht erscheinen. Es war der erste Termin in der sogenannten Dokumentenaffäre. Gegen Trump war Anklage erhoben worden, weil er nach dem Ausscheiden aus dem Amt geheime Regierungsunterlagen zu Hause aufbewahrt und trotz Aufforderung nicht herausgegeben haben soll. Wie erwartet, wies er alle Vorwürfe gegen sich zurück. Trump hält die Anklage in der Dokumentenaffäre auch weiterhin für politisch motiviert. Nach seiner ersten Anhörung vor Gericht sagte er, es gebe keine unabhängige Justiz.

Nationale Sicherheitsstrategie im Kabinett: Die Bundesregierung will heute nach monatelangen Verhandlungen erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie vorlegen. Grundidee ist, alle inneren und äußeren Bedrohungen zu berücksichtigen - von einem Terrorangriff über den Klimawandel bis hin zu Cyberattacken. Die Entwicklung einer Sicherheitsstrategie ist Teil des Koalitionsvertrags.