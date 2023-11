Nachrichten aus NRW

Warnstreik an der Uniklinik Düsseldorf • Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst gibt es heute einen ersten Warnstreik an der Uniklinik Düsseldorf. Der Notdienst ist sichergestellt. Sollten planbare Behandlungen verschoben werden müssen, werden die Patienten informiert. In den kommenden Tagen folgen Warnstreiks an weiteren Unikliniken in NRW . Auch in den Landesbehörden hat Verdi Aktionen angekündigt.