Zusammengestellt von Sabine Meuter und Ines Karschöldgen aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Großdemos und Entwicklungen im Nahostkonflikt • Am Brandenburger Tor in Berlin wird es heute eine Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel geben. Es beteiligen sich auf Initiative der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Parteien, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Kundgebung eröffnen. Außerdem wird der Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor, sprechen.

In Köln ist für heute eine weitere pro-palästinensische Demo am Roncalli-Platz angemeldet - der Veranstalter kündigte 500 Teilnehmer an. Gestern hatte es pro-palästinensische Demos in mehreren NRW -Städten gegeben - die größte mit rund 7.000 Teilnehmern in Düsseldorf.

In Kairo ringen unterdessen Spitzenpolitiker um eine diplomatische Lösung im Nahost-Konflikt. Beim Gipfeltreffen auf Einladung Ägyptens gab es scharfe Kritik an Israels Angriffen im Gazastreifen wie auch am Terror der Hamas. Israel kündigte am Abend an, seine Luftangriffe auf den Gazastreifen ab sofort zu verstärken und meldete in der Nacht Angriffe auf Hamas-Ziele im Westjordanland sowie auf Hisbollah-Stellungen im Libanon. Die USA haben Raketen- und Luftabwehrsysteme ins Mittelmeer verlegt - zur Abschreckung sowie zum erhöhten Schutz der US-Streitkräfte in der Region und zur Verteidigung Israels, hieß es. Am Samstag war im Krisengebiet der Grenzübergang Rafah für erste Hilfslieferungen mit Nahrungs- und Arzneimitteln geöffnet worden.