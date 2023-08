Anhörung von Trump vor dem Bundesgericht • Heute ist die erste Anhörung im Verfahren gegen Ex- US -Präsident Trump im Zusammenhang mit Wahlbetrug und der Attacke auf das US -Kapitol. In der 45-seitigen Anklageschrift werden Trump vier formale Punkte zur Last gelegt, darunter Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Der Beginn eines Prozesses könnte sich viele Monate hinziehen. Trump muss zur Anhörung nicht persönlich erscheinen.

Frauen im Abaya-Gewand

Verbot des muslimischen Gewandes Abaya an Schulen in Frankreich • Frankreichs Bildungsminister Gabriel Attal will das Tragen einer Abaya in Schulen verbieten. Eine Abaya ist ein traditionelles islamisches Kleidungsstück, eine Art Überkleid, das von Frauen über der normalen Kleidung getragen wird. Nach seinem Amtsantritt Ende Juli hatte Attal erklärt, dass das Tragen einer Abaya " eine religiöse Geste " sei und er dagegen vorgehen werde.

Libyen suspendiert Außenministerin • Nach einem offenbar inoffiziellen Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen ist die libysche Außenministerin Najla al-Mangoush "vorläufig suspendiert" worden. Zuvor hatten Informationen über das Treffen - das von Italien vermittelt worden sein soll - heftige Proteste in dem nordafrikanischen Land ausgelöst. Die beiden Staaten unterhalten offiziell keine Beziehungen zueinander.