Zusammengestellt von Sabine Meuter und Jörn Kießler aus dem WDR -Newsroom.

Thema des Tages

Halloween-Nacht in NRW mit Böllerwürfen und Vandalismus • An verschiedenen Orten in NRW ist es gestern Abend und in der Halloween-Nacht zu Böllerwürfen und zu Vandalismus gekommen. In Hagen öffnete der Fahrer eines Linienbusses die vordere Tür und wurde dann von einem unbekannten Täter mit einem Böller beworfen. Er musste ins Krankenhaus. Gleich mehrfach wurden am Abend in Duisburg Bahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft attackiert. Jugendliche bewarfen die Fahrzeuge mit Eiern. Im Stadtteil Hochfeld wurde eine Haltestelle völlig demoliert. Eine Buslinie wurde daraufhin umgeleitet. Die Verkehrsbetriebe erstatteten Anzeige. Auch im Bonner Stadtteil Tannenbusch behinderten Randalierer den öffentlichen Nahverkehr.

In Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis zündeten Unbekannte mehrere Mülltonnen an. In Essen konnte die Feuerwehr brennende Mülltonnen nur unter Polizeischutz löschen. Bei einem Großeinsatz der Polizei in Marl wurden Einsatzkräfte und Streifenwagen mit Böllern beworfen. Auch bundesweit kam es zu Krawallen. In Hamburg setzte die Polizei sogar Wasserwerfer gegen Randalierer ein, nachdem einige hundert junge Menschen Böller auf Beamte geworfen hatten und die Menge sich nicht anders zurückdrängen ließ.