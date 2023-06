Mehr Schlagzeilen

Ausgang der Parlamentswahl in Griechenland • Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) des bisherigen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis hat die Parlamentswahl in Griechenland vorläufigen Ergebnissen zufolge klar gewonnen. Sie gewann mit 40,6 Prozent der Stimmen - fast das gleiche Ergebnis wie bei der vorherigen Abstimmung im Mai. Es war die zweite Wahl innerhalb von fünf Wochen, weil nach der Parlamentswahl im Mai keine Regierung zustande gekommen ist. Diesmal könnte es klappen – wegen einer Regel im griechischen Wahlgesetz: Die stärkste Partei erhält nach der Wahl bis zu 50 Bonus-Sitze, ND hätte damit 158 der 300 Sitze im Parlament.

Wohin steuert Russland nach dem Wochenende? • Die Außenminister der EU-Staaten wollen sich heute bei einem Treffen über den Machtkampf in Russland und die möglichen Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine austauschen. Nach der abgebrochenen Revolte war gestern unklar, ob Jewgeni Prigoschin, Chef der Privatarme Wagner schon in Belarus oder auf dem Weg dorthin ist. Er hatte nach einem Deal mit Prädient Putin seinen Vormarsch abgebrochen und sollte sich im Gegenzug straffrei in das Nachbarland begeben. Auch seine Soldaten sollen laut Kreml trotz des gewaltsamen Aufstands straffrei bleiben.