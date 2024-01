Das Wetter in NRW

Überdurschnittlich warmer Januar • Trotz der frostigen Phase mit Schnee bis ins Flachland war der Januar deutschlandweit wärmer und sonniger als im langjährigen Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990. In NRW war es am wärmsten in NRW in Duisburg-Baerl mit einer Mitteltemperatur von plus 3,6 Grad. Düren und Zülpich kamen auf mehr als 100 Sonnenstunden. Am meisten Niederschlag gab es in Meinerzhagen-Redlendorf mit 165 Litern pro Quadratmeter.

Heute beherrschen in weiten Teilen des Landes dichte Wolken den Himmel, gebietsweise startet der Tag neblig-trübe. Regional ist die Sonne aber mit von der Partie. Es werden noch 7 bis 11 Grad erreicht, in den Mittelgebirgen bleibt es mit 2 bis 6 Grad spürbar kühler als zuletzt.