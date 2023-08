Mehr Schlagzeilen

Trump plädiert auf "nicht schuldig" • Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Anhörung im Prozess wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US -Kapitol und dem Vorwurf versuchter Wahlfälschung erwartungsgemäß auf nicht schuldig plädiert. Nach der Anhörung wiederholte Trump den Vorwurf, er werde aus politischen Gründen von der demokratischen Bundesregierung verfolgt. Die Anhörung dauerte nur knapp 30 Minuten und fand in demselben Gericht statt, in dem in den vergangenen zwei Jahren Hunderte von Trumps Anhängern wegen der Teilnahme am Sturm auf den Sitz des US -Kongresses verurteilt worden waren.