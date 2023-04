Die eingestürzte Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch

Zehn Jahre Einsturz-Drama in Bangladesch. Mehr als 1.100 Menschen starben, als am 24. April 2013 ein Fabrik- und Einkaufsgebäude in Dhaka einstürzte. Unter den Toten waren viele Textilarbeiterinnen - daher löste das Unglück eine Diskussion über deren Arbeitsbedingungen und die Herkunft von Billig-Mode allgemein aus.

Rekord bei den Ausgaben für Militär. Nie wurde weltweit mehr Geld für Militär und Rüstung ausgegeben als 2022. Das meldet heute das Stockholm International Peace Research Institute SIPRI . Grund war vor allem der Krieg in der Ukraine und die Sorge vieler Staaten vor weiteren russischen Angriffen. Aber auch viele Konflikte in anderen Regionen der Welt, in Asien oder im Nahen Osten, ließen die Ausgaben steigen. Mehr als die Hälfte des Geldes kam aus den USA , China und Russland. Deutschland landete auf dem siebten Platz, ist aber mit Großbritannien größter europäischer Geldgeber für militärische Hilfen an die Ukraine.

Mega-Protest der "Letzten Generation". "Ganz Berlin" wollen die Klimaschützer ihrer Ankündigung nach heute lahmlegen. Bis zu 800 Unterstützerinnen und Unterstützer wollen sich auf Straßen festkleben und an Blockaden teilnehmen.

Das Wetter in NRW

Weiter regnerisch in NRW. Zwar reißt der Himmel am Morgen hier und da auf - doch dann zieht es auch schnell wieder zu. Regen ist dann angesagt, der lokal auch kräftig sein kann, stellenweise sogar mit Blitz und Donner. Ab Mittags soll es vom Rheinland her wieder aprillig werden: Schauer und Sonne im Wechsel. Zum Abend wird's dann trockener. Zu alledem kommen auch noch starke bis stürmische Böen. Temperaturen bis 13 Grad, in den höheren Lagen gerade mal neun Grad.