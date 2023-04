Liebe Leserinnen und Leser, unser Format "Guten Morgen!" erscheint jetzt in neuer Form. Gefällt es Ihnen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung an wdraktuell@wdr.de.

Nachrichten aus NRW

Nichts fliegt mehr: Viele Flüge am Flughafen Köln-Bonn sind gecancelt

Warnstreiks an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn: Wer in diesen Tagen verreisen wollte, muss möglicherweise umplanen. Die Gewerkschaft Verdi hat wieder zu Streiks aufgerufen. Am Flughafen Köln/Bonn wurden für heute bereits mehr als 120 Flüge gestrichen, es könnten noch mehr werden. Ähnlich sieht es wohl in Düsseldorf aus.

Beide Airports raten Fluggästen dringend, sich vorab bei der Airline oder dem Reiseveranstalter nach dem Status ihres Fluges zu erkundigen, bevor sie zum Flughafen anreisen. Die Streiks sollen bis morgen Nacht gehen. Ab Freitagmorgen stehen dann zusätzlich noch viele Bahnen still.

Ministerpräsident Wüst eröffnet die Landesgartenschau: Lavendelbeete, Bio-Hanf und Dschungel-Garten - im ohnehin schönen Weserbergland startet heute die 19. Landesgartenschau Nordrhein-Westfalens. Die ganze Nacht durch bis heute Morgen wurde noch vorbereitet in Höxter. 3.000 Namens-Schilder mussten an die Pflanzen gestellt werden. Um 11 Uhr soll es losgehen.

Bombensicherer Geldautomat: Nach der Endlos-Serie von Geldautomaten-Sprengungen könnten sich die Täter künftig in Mülheim an der Ruhr die Zähne ausbeißen. Eine Bank lässt dort einen Geldautomaten neuen Typs einbauen, der angeblich kaum noch sprengbar ist. Er ist in einem Stahlbetonblock verankert. Ein Kran hievt den Koloss ab acht Uhr an seinen neuen Bestimmungsort.

Mehr Schlagzeilen

Bär reißt Schafe: Nicht der Wolf, nein, der Bär geht um in Bayern. Im Landkreis Rosenheim hat offenbar ein Bär zwei Schafe auf einer Weide getötet und ein drittes verletzt. Die Art der Bissspuren und Fußabdrücke am Boden würden auf einen Bären hinweisen, sagte das Bayerische Landesamt für Umwelt. Gesehen hat den Bären diesmal niemand - allerdings wurden vergangenes Wochenende nahe der Grenze zu Österreich schon Pfotenabdrücke eines Braunbären im Schnee entdeckt.

Gesetz zur Heizungserneuerung steht: Von 2024 an soll "möglichst" jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das hat das Bundeskabinett nun beschlossen. Die FDP forderte bereits Nachbesserungen.

Attacke in Duisburger Fitnesstudio: Noch immer sucht die Polizei unter Hochdruck nach dem Mann, der am Dienstag in einem Fitnesstudio vier Menschen schwer verletzt hat. Er konnte entkommen, nachdem in dem Club Panik ausgebrochen war. Die ermittelnde Staatsanwältin sagte, der Mann habe seine Opfer in den Umkleideräumen angegriffen. Ein Mensch schwebe weiter in Lebensgefahr.

