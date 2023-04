Geplant waren heute Prüfungen in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik. Das Schulministerium will die massive Störung gemeinsam mit dem externen Dienstleister intensiv aufarbeiten, damit die Prüfungen an den Folgetagen störungsfrei durchgeführt werden können.

Aus der Opposition hagelte es Kritik. "Das ist leider ein Rückfall in alte Zeiten" , sagte die schulpolitische Sprecherin der SPD in NRW , Dilek Engin. "Wie man als Schulministerin in so einer Situation so lange auf stumm schalten kann, ist mir schleierhaft. Das ist wirklich ein katastrophales Kommunikationsverhalten von Frau Feller."

Auch die Abiturientinnen und Abiturienten im Land werden nicht begeistert sein. Immerhin haben sie seit Wochen auf die Prüfung hingearbeitet. Wir haben mit einem Jugendcoach gesprochen und Tipps eingesammelt, wie Schüler und Schülerinnen sowie ihre Eltern trotzdem gut durch die stressige Abschlussprüfungszeit kommen.