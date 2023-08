Und übrigens ...

Baerbocks Pannenflieger in NRW gelandet - und nun? • Nach der Pannen-Reise von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist der betroffene Airbus 340 nach Deutschland zurückgekehrt. Das Flugzeug landete am Freitag auf dem Flughafen Köln/Bonn, bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe. Der Regierungsflieger war am Morgen in Abu Dhabi gestartet.